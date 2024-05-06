Что в своём последнем слове сказал Куандык Бишимбаев

«Я оскорбил всё лучшее, что есть во мне, что есть в каждом из людей. Я это глубоко понимаю, переживаю, раскаиваюсь. Каюсь в этом каждый день. Мои действия стали причиной смерти любимого мною человека. Причиной горя для её родителей, для её семьи, друзей. Я прошу у них прощения. У всех граждан я прошу прощения, чьи чувства были задеты этим событием. Я прошу прощения у своих родителей, родных, друзей и детей. Мои ошибки омрачили их старость. Принесли в их жизнь стыд, горе, тревогу и страх. Я хочу сказать, ни мои родители, ни мои родные ни в чём не виноваты. Это только моя вина. Это только моя ноша. Вместе с тем я твёрдо знаю, что я никому, никогда не желаю и не пожелаю смерти».