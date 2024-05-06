Что в своём последнем слове сказал Куандык Бишимбаев

Своё последнее слово подсудимый начал с просьб о прощении.
«Я оскорбил всё лучшее, что есть во мне, что есть в каждом из людей. Я это глубоко понимаю, переживаю, раскаиваюсь. Каюсь в этом каждый день. Мои действия стали причиной смерти любимого мною человека. Причиной горя для её родителей, для её семьи, друзей. Я прошу у них прощения. У всех граждан я прошу прощения, чьи чувства были задеты этим событием. Я прошу прощения у своих родителей, родных, друзей и детей. Мои ошибки омрачили их старость. Принесли в их жизнь стыд, горе, тревогу и страх. Я хочу сказать, ни мои родители, ни мои родные ни в чём не виноваты. Это только моя вина. Это только моя ноша. Вместе с тем я твёрдо знаю, что я никому, никогда не желаю и не пожелаю смерти».
Во время заседания Куандык Бишимбаев обратился к присяжным заседателям.
«Вам предстоит решать мою судьбу. Я понимаю, что вам досталась нелёгкая ноша определять судьбу и жизнь человека. Это был мой выбор провести суд с участием присяжных заседателей. Для меня это был непростой выбор, ибо я понимал, что, наверное, нет в нашей стране человека, который бы так или иначе не был бы знаком с этим делом. Я осознавал, что с учётом развёрнутых в соцсетях, в СМИ кампаний по разжиганию ненависти ко мне, искажения обстоятельств дела, очернения меня, моей семьи, я рискую, что любой присяжный будет заранее предубеждён против меня. Несмотря на это, я и мои защитники решили пойти на открытый для СМИ суд и с участием присяжных заседателей. Я преследовал только одну важную для себя цель — донести хотя бы до десяти человек правду о том трагическом вечере и о наших с Салтанат отношениях».
Подсудимый подчеркнул, что хотел иметь возможность высказаться и быть выслушанным хотя бы десятью людьми. По его словам, именно присяжные стали его судьями.
«Наверное, всё в этом мире происходит не просто так, и все мы проходим свои испытания на этой земле. И каждый человек, с которым пересекаются наши жизни, становится для нас испытанием. Если вы верите в высшее начало, в Бога, я верю, что он нас испытывает. Хотим мы того или нет, осознаём мы это или нет, мы каждый день проходим его тест. Тест на самые высокие ценности нравственные. В тот день, я должен сказать, в ту ночь с 8 на 9 ноября, я этот тест не прошёл».
Бишимбаев заявил, что имел все возможности скрыться и избежать ответственности, но не сделал этого.
«Прошу прощения у своих родителей. Мои ошибки омрачили им старость, принесли тревогу и страх. Но я хочу сказать, что они ни в чем не виноваты. Я никогда ни в один момент не желал Салтанат смерти. Я не предполагал такого исхода. Я виноват не в умышленном убийстве. Я имел все возможности скрыться и избежать ответственности, но не сделал этого. Но следствие поддалось давлению соцсетей и СМИ. В суде в ходе исследования материалов вы могли убедиться, что исключается умышленное убийство. Смерть Салтанат произошла по неумышленным причинам. Экспертиза показывает, что причиной стала гематома. Я не мог умышленно разорвать тот сосуд. Все ее кости черепа не повреждены, никаких проникающих ран не было».
Он также сказал, что давление в соцсетях на него было «умело организовано и оплачено».
«Спросите себя, если бы на скамье подсудимых был не Бишимбаев? Не бывший министр, а обычный гражданин? Было бы столько очернения в соцсетях? Обвиняли бы того человека в столь тяжком преступлении без убедительных доказательств? Хотя бы на секунду представьте себе, вы бы хотели такого суда для кого-то из своих близких? И такого освещения и такого огромного давления, которое оказано на следствие, суда, свидетелей».
В своем заключительном выступлении перед судом подсудимый Байжанов признал, что с начала следствия он не отрицал свою роль в закрытии ресторана, удалении видеоматериалов с камер наблюдения и выполнении других заданий по поручению Бишимбаева.
Я могу поклясться, что я не знал, если бы знал, не совершил бы этих действий. Я даже не предполагал, что эти действия могут быть восприняты, как попытка скрыть преступление. Если бы я помогал прятать следы умышленного преступления, я не стал бы себя защищать, я бы сам себя не простил.
Он отметил, что во время судебного процесса часто вспоминал о Салтанат, извинился перед её семьёй и близкими, а также выразил им свои соболезнования.