16-летний астанчанин разбился о дерево в Бурабае

По данным источника, 5 мая группа из 18 школьников из столицы прибыла в Бурабай на экскурсию. Двое подростков решили взять напрокат велосипеды и отправиться на прогулку. Однако во время спуска около популярного места отдыха «Ракушка» один из них потерял контроль и врезался в дерево, что привело к смертельным травмам.