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16-летний астанчанин разбился о дерево в Бурабае

Трагический инцидент произошел в курортном поселке Бурабай, где 16-летний юноша из Астаны скончался после столкновения на велосипеде с деревом, сообщает El.kz, ссылаясь на Instagram-аккаунт Nayzakokshe.

Источник: EL.kz

По данным источника, 5 мая группа из 18 школьников из столицы прибыла в Бурабай на экскурсию. Двое подростков решили взять напрокат велосипеды и отправиться на прогулку. Однако во время спуска около популярного места отдыха «Ракушка» один из них потерял контроль и врезался в дерево, что привело к смертельным травмам.

В связи с происшествием Департамент полиции Акмолинской области начал уголовное расследование по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следствие пытается выяснить обстоятельства, которые привели к гибели несовершеннолетнего. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.