В Пермском крае пассажир поезда с ножом напал на военного

Вечером 3 мая 2024 года в пассажирском поезде сообщением «Москва-Владивосток» в момент следования в Пермском крае, мужчина с ножом нанес около 10 ударом по телу 25-летнему жителю Красноярского края, который возвращался домой с СВО.
Другие пассажиры поезда обезвредили нападавшего и передали его полиции на следующей станции. Мотивом преступления стал конфликт, который возник между мужчинами незадолго до нападения, сообщает телеграм-канал «Следком». Потерпевший пресек грубые действия подозреваемого в отношении проводницы поезда.
Доклад о ходе расследования уголовного дела будет представлен главе СК РФ.