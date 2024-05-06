Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае пассажир поезда с ножом напал на военного

В следственном комитете возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство» в отношении 26-летнего жителя Московской области, который сперва повел себя грубо с проводницей поезда, а потом напал на другого пассажира с ножом.

Источник: belta.by

Вечером 3 мая 2024 года в пассажирском поезде сообщением «Москва-Владивосток» в момент следования в Пермском крае, мужчина с ножом нанес около 10 ударом по телу 25-летнему жителю Красноярского края, который возвращался домой с СВО.

Другие пассажиры поезда обезвредили нападавшего и передали его полиции на следующей станции. Мотивом преступления стал конфликт, который возник между мужчинами незадолго до нападения, сообщает телеграм-канал «Следком». Потерпевший пресек грубые действия подозреваемого в отношении проводницы поезда.

Доклад о ходе расследования уголовного дела будет представлен главе СК РФ.