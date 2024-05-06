В Соцфонде рассказали об обмане омичей мошенниками под видом проверок и выплат

— распространяют информацию, что сотрудники фонда обходят квартиры пожилых граждан, чтобы сверить прописку по официальным документам с реальным местом проживания. Если пенсионер не живет по месту постоянной регистрации, его выплаты якобы урежут или вообще снимут, при этом могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной;