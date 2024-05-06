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В Соцфонде рассказали об обмане омичей мошенниками под видом проверок и выплат

В отделении Социального фонда России по Омской области в понедельник, 6 мая 2024 года. предупредили об участившихся случаях обмана жителей, особенно людей старшего возраста.

Источник: AP 2023

Как, по информации Соцфонда, обманывают мошенники:

— распространяют недостоверную информацию в соцсетях и мессенджерах о волне проверок пенсионеров со стороны Соцфонда, налоговой службы и отделов соцзащиты;

— уточняют, получил ли человек пенсию или пособие и направляют в СФР разбираться;

— распространяют информацию, что сотрудники фонда обходят квартиры пожилых граждан, чтобы сверить прописку по официальным документам с реальным местом проживания. Если пенсионер не живет по месту постоянной регистрации, его выплаты якобы урежут или вообще снимут, при этом могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной;

— говорят, что пенсионеру положены дополнительные выплаты от фонда: для этого нужно сказать данные СНИЛС. Однако потом данные «становятся известны мошенникам и требуется перевести деньги на безопасный счет»;

— недобросовестные юристы навязывают пожилым людям платные услуги. Пенсионерам, в частности, предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и даже перерасчеты пенсии в большую сторону.

В омском отделении отметили, что сотрудники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами. Если к вам пришли люди и представились работниками Социального фонда — не верьте, это мошенники.