В Соцфонде рассказали об обмане омичей мошенниками под видом проверок и выплат

Как, по информации Соцфонда, обманывают мошенники:
— распространяют недостоверную информацию в соцсетях и мессенджерах о волне проверок пенсионеров со стороны Соцфонда, налоговой службы и отделов соцзащиты;
— уточняют, получил ли человек пенсию или пособие и направляют в СФР разбираться;
— распространяют информацию, что сотрудники фонда обходят квартиры пожилых граждан, чтобы сверить прописку по официальным документам с реальным местом проживания. Если пенсионер не живет по месту постоянной регистрации, его выплаты якобы урежут или вообще снимут, при этом могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной;
— говорят, что пенсионеру положены дополнительные выплаты от фонда: для этого нужно сказать данные СНИЛС. Однако потом данные «становятся известны мошенникам и требуется перевести деньги на безопасный счет»;
— недобросовестные юристы навязывают пожилым людям платные услуги. Пенсионерам, в частности, предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и даже перерасчеты пенсии в большую сторону.
В омском отделении отметили, что сотрудники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами. Если к вам пришли люди и представились работниками Социального фонда — не верьте, это мошенники.