В Екатеринбурге начали судить мигрантов, устроивших массовую драку с поножовщиной

Второй обвиняемый Гафорзода признался, что плохо понимает по-русски. На этот случай в суде присутствовал переводчик, который иногда вступал в процесс. По словам подсудимого, у него четверо малолетних детей, причем последний родился, когда он уже был под арестом. Официально фигурант нигде не работал, регистрации в России у него не было. Сам таджик заявил, что приехал на три дня и не успел оформить регистрацию.