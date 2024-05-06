После гибели ребенка от рухнувшего дерева Veolia Energy обещала изменить рабочие процессы

Оператор теплоснабжения столицы Veolia Energy Tashkent принесла соболезнования семье погибшей в прошлую пятницу годовалой девочки. Ранее сообщалось, что компания проводила ремонт водопроводных труб: рабочие вскопали дерево, которое впоследствии из-за сгнившей корневой системы рухнуло на коляску с ребенком. В Генеральной прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту.
Компания пообещала оказать любую возможную помощь и поддержку пострадавшей семье.
«Это трагическая утрата. Мы понимаем, что любые слова бессильны, и скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении VET.
Кроме того, сообщается, что компания начала всестороннее расследование и примет меры к виновным, а также внесет изменения в рабочие процессы, в том числе при проведении аварийных работ.
Рассматривается возможность ограждения большей площади, чем предусмотрено текущими нормативами, в случае проведения работ возле деревьев и других высотных объектов. Также планируется выставлять рабочий персонал по периметру вероятной опасной зоны для ограничения доступа туда людей.
Также к работам рядом с потенциально опасными объектами (сухие деревья, шаткие конструкции и так далее) планируется привлекать специальные службы для проведения подготовительных мероприятий (спил веток сухих деревьев, подлежащих вырубке, демонтаж неустойчивых конструкций).