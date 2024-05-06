«BMW на скорости вылетело в кювет и опрокинулось». Женщина погибла в ДТП в Толочинском районе

В Толочинском районе в ДТП погибла пассажирка, сообщил телеграм-канал «ГАИ Витебщины» УВД Витебского облисполкома.
Смертельная авария произошла 5 мая вблизи деревни Некрасово. Около 11.00 часов 58-летний водитель «БМВ» не справился с управлением, авто съехало на скорости в левый по ходу движения кювет и опрокинулось.
Женщина погибла в жесткой аварии под Толочином. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Во время ДТП пассажирка 1970 года рождения, которая ехала на переднем сидении, получила смертельные травмы. Она скончалась на месте аварии.