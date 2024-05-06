Восемь тысяч свердловчан остаются без электричества

В Свердловской области количество жителей, оставшихся без электричества из-за снегопадов, снизилось до восьми тысяч человек. Соответствующую оперативную информацию о ходе восстановления электроснабжения передает Министерство энергетики России. Цифры актуальны на момент 6 мая 9:00.
— По состоянию на 7:00 (Московское время) число отключённых от электроснабжения потребителей Свердловской области сократилось до 8 тысяч человек. Энергетики в постоянном режиме ведут аварийно-восстановительные работы после отключений из-за погодных условий, — сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.
Напомним, сильнейшие снегопады обрушились на Свердловскую область в ночь на 4 мая. Уже утром в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильных осадков деревья ломались и падали на опоры ЛЭП, а населенные пункты оставались без электричества, тепло- и водоснабжения. Известно, что в регионе произошло 40 ДТП, выпало 800 тонн снега и 74 тысячи свердловчан остались без электричества.