Восемь тысяч свердловчан остаются без электричества

Напомним, сильнейшие снегопады обрушились на Свердловскую область в ночь на 4 мая. Уже утром в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильных осадков деревья ломались и падали на опоры ЛЭП, а населенные пункты оставались без электричества, тепло- и водоснабжения. Известно, что в регионе произошло 40 ДТП, выпало 800 тонн снега и 74 тысячи свердловчан остались без электричества.