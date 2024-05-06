В Новосибирске водитель Мерседеса сбила четырёхлетнюю девочку на самокате

Утром в понедельник, 6 мая в Октябрьском районе Новосибирска малолетняя девочка попала под колёса кроссовера. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
По данным ведомства, инцидент произошёл в 8:30 во дворе дома № 11 по улице Шевченко. Судя по опубликованным видеокадрам, запечатлевшим момент ДТП, 4-летняя девочка на самокате выехала на проезжую часть придомовой территории из-за припаркованного автомобиля именно в тот момент, когда по дороге двигалась 44-летняя женщина на Мерседесе.
В результате столкновения ребёнок получил травмы и был госпитализирован на реанимобиле.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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