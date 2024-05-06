В Новосибирске водитель Мерседеса сбила четырёхлетнюю девочку на самокате

По данным ведомства, инцидент произошёл в 8:30 во дворе дома № 11 по улице Шевченко. Судя по опубликованным видеокадрам, запечатлевшим момент ДТП, 4-летняя девочка на самокате выехала на проезжую часть придомовой территории из-за припаркованного автомобиля именно в тот момент, когда по дороге двигалась 44-летняя женщина на Мерседесе.