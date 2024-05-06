Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске водитель Мерседеса сбила четырёхлетнюю девочку на самокате

Ребёнок выехал на проезжую часть из-за припаркованной машины.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Утром в понедельник, 6 мая в Октябрьском районе Новосибирска малолетняя девочка попала под колёса кроссовера. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

По данным ведомства, инцидент произошёл в 8:30 во дворе дома № 11 по улице Шевченко. Судя по опубликованным видеокадрам, запечатлевшим момент ДТП, 4-летняя девочка на самокате выехала на проезжую часть придомовой территории из-за припаркованного автомобиля именно в тот момент, когда по дороге двигалась 44-летняя женщина на Мерседесе.

В результате столкновения ребёнок получил травмы и был госпитализирован на реанимобиле.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что трагическое ДТП в Болотнинском районе унесло жизнь водителя мопеда.