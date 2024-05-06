Стало известно о состоянии раненного в поезде в Пермском крае бойца СВО

Информацию о состоянии раненного в поезде в Пермском крае бойца СВО передал perm.aif.ru анонимный источник. «Мужчина находится с состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет», — рассказал perm.aif.ru собеседник.
Речь идёт об инциденте, который произошёл 3 мая в пассажирском поезде Москва — Владивосток. 26-летний мужчина вступил в конфликт с женщиной-проводником. Молодой человек пытался отобрать у неё ключи от поезда. 25-летний боец СВО, который ехал в том же купе, заступился за женщину. Позже зачинщик ссоры решил отомстить молодому человеку и напал на него с ножом, нанеся не менее 10 ножевых ранений. Мужчину обезвредили и передали полиции другие пассажиры поезда. Сейчас он арестован.
Напомним, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.