Стало известно о состоянии раненного в поезде в Пермском крае бойца СВО

Речь идёт об инциденте, который произошёл 3 мая в пассажирском поезде Москва — Владивосток. 26-летний мужчина вступил в конфликт с женщиной-проводником. Молодой человек пытался отобрать у неё ключи от поезда. 25-летний боец СВО, который ехал в том же купе, заступился за женщину. Позже зачинщик ссоры решил отомстить молодому человеку и напал на него с ножом, нанеся не менее 10 ножевых ранений. Мужчину обезвредили и передали полиции другие пассажиры поезда. Сейчас он арестован.