За вырубленные деревья на 1 год и 3 месяца осудили жителя Хабаровского края

Мастер лесозаготовительного участка, чтобы было легче вывозить древесину, дал указание подчиненному бульдозеристу очистить лесную дорогу от деревьев. Это не было предусмотрено проектом. Бульдозерист, не зная о незаконности этих действий, выполнил поручение. Всего было повреждено 29 деревьев: ясень, белая береза, ольха, осина, дуб, бархат, ильм, ива и черемуха Маака. Ущерб составил 47 тысяч рублей.