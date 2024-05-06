За вырубленные деревья на 1 год и 3 месяца осудили жителя Хабаровского края

За вырубленные деревья на 1 год и 3 месяца условно осудили жителя Вяземского района, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Мастер лесозаготовительного участка, чтобы было легче вывозить древесину, дал указание подчиненному бульдозеристу очистить лесную дорогу от деревьев. Это не было предусмотрено проектом. Бульдозерист, не зная о незаконности этих действий, выполнил поручение. Всего было повреждено 29 деревьев: ясень, белая береза, ольха, осина, дуб, бархат, ильм, ива и черемуха Маака. Ущерб составил 47 тысяч рублей.
«Суд, с учетом позиции прокуратуры Вяземского района, вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Приморского края. Он признан виновным по п. “в” ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконное повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений с использованием своего служебного положения, в значительном размере). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Вяземского района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года.