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В Башкирии осудили участников наркогруппировки

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей в возрасте от 26 до 43 лет. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии, в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В период с июля по декабрь 2022 года подсудимые устроились работать в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ курьерами-закладчиками и мелкооптовыми курьерами. Через мессенджер они получали от поставщика координаты нахождения оптовой партии для дальнейшей расфасовки и реализации через тайники-закладки на территории Стерлитамака, Ишимбайского и Стерлитамакского районов.

Их деятельность пресекли сотрудники полиции. Во время обысков они изъяли более 8 кг наркотиков, а также необходимое оборудование. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 5 месяцев до 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.