В Башкирии осудили участников наркогруппировки

Их деятельность пресекли сотрудники полиции. Во время обысков они изъяли более 8 кг наркотиков, а также необходимое оборудование. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 5 месяцев до 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.