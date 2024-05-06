В Башкирии осудили участников наркогруппировки

В период с июля по декабрь 2022 года подсудимые устроились работать в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ курьерами-закладчиками и мелкооптовыми курьерами. Через мессенджер они получали от поставщика координаты нахождения оптовой партии для дальнейшей расфасовки и реализации через тайники-закладки на территории Стерлитамака, Ишимбайского и Стерлитамакского районов.
Их деятельность пресекли сотрудники полиции. Во время обысков они изъяли более 8 кг наркотиков, а также необходимое оборудование. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 5 месяцев до 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.