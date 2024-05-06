В Маслянино депутат вместе со своим подельником до смерти запинали односельчанина

Черепановский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении депутата Совета депутатов поселка Маслянино Дениса Бубенщикова и Юрия Федосеева, обвиняемых в убийстве односельчанина (ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)). Информация об этом появилась на сайте суда. Инцидент произошел в июне 2022 года. Политик вместе со своим приятелем распивали алкоголь. В какой-то момент у них возникла идея избить односельчанина, который слишком часто обращался с просьбами к народному избраннику.
В итоге мужчины напали на знакомого и до смерти запинали. По версии следствия, погибший получил не менее 21 удара ногами.
«В судебном заседании подсудимый Бубенщиков Д. В. вину в совершении преступления признал частично, подсудимый Федосеев Ю. А. виновным себя в совершении инкриминируемого преступления не признал. Потерпевшая сторона претензий к подсудимым не имеет, иск не заявляла», — уточнили в суде.
В мае 2024 года служители Фемиды отправили Бубенщикова в колонию строгого режима на 7 лет, а Федосеева — на 6 лет.
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Иван Быкадоров