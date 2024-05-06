В Маслянино депутат вместе со своим подельником до смерти запинали односельчанина

Черепановский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении депутата Совета депутатов поселка Маслянино Дениса Бубенщикова и Юрия Федосеева, обвиняемых в убийстве односельчанина (ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)). Информация об этом появилась на сайте суда. Инцидент произошел в июне 2022 года. Политик вместе со своим приятелем распивали алкоголь. В какой-то момент у них возникла идея избить односельчанина, который слишком часто обращался с просьбами к народному избраннику.