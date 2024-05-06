Бастрыкин запросил доклад о травмировании детей на аттракционе в Ейске

5 мая во время катания на аттракционе в парке культуры и отдыха в Ейске трое детей получили травмы. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее мы сообщали, что СК опубликовал видео проверки аттракциона в Ейске после травмирования детей. На месте происшествия следователь территориального следственного отдела провел работы.