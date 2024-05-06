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Бастрыкин запросил доклад о травмировании детей на аттракционе в Ейске

Бастрыкин запросил доклад о травмировании детей на аттракционе в Ейске, сообщает Информационный центр СК России.

5 мая во время катания на аттракционе в парке культуры и отдыха в Ейске трое детей получили травмы. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее мы сообщали, что СК опубликовал видео проверки аттракциона в Ейске после травмирования детей. На месте происшествия следователь территориального следственного отдела провел работы.

СК