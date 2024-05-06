Пожар на овощном складе в Крыму полностью ликвидировали ночью 6 мая

Пожар на овощном складе в Крыму полностью ликвидировали в ночь на 6 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РК. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров.
— В 00:50 полная ликвидация пожара, — сообщили в ГУ МЧС по РК.
Напомним, сообщение о пожаре в селе Жемчужина Нижнегорского района поступило 5 мая в 15:00. В его ликвидации участвовало 37 сотрудников МЧС и 11 пожарных расчетов. Из-за ветра огонь распространился на хранившиеся рядом деревянные паллеты.
По факту пожара на овощехранилище прокуратура проводит проверку.