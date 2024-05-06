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С Ильназа Галявиева взыщут 1,4 млн рублей в пользу исполкома Казани

Советский райсуд Казани постановил взыскать с устроившего стрельбу в здании гимназии № 175 Ильназа Галявиева 1,4 млн руб. в пользу городского исполкома. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Коммерсантъ

Напомним, иск о взыскании с «казанского стрелка» в пользу исполкома причиненного в результате стрельбы ущерба был подан еще осенью 2023 года. Как писал «Ъ-Казань», тогда Галявиев произвел в здании гимназии около 30 выстрелов из охотничьего ружья и привел в действие самодельное взрывное устройство у дверей класса на первом этаже. Позже здание полностью отремонтировали.

Сама трагедия произошла 11 мая 2021 года. Тогда Ильназ Галявиев привел в действие взрывное устройство и устроил стрельбу в здании гимназии. В результате погибли семь учеников и два преподавателя. Сам осужденный отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима «Черный дельфин».