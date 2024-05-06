С Ильназа Галявиева взыщут 1,4 млн рублей в пользу исполкома Казани

Напомним, иск о взыскании с «казанского стрелка» в пользу исполкома причиненного в результате стрельбы ущерба был подан еще осенью 2023 года. Как писал «Ъ-Казань», тогда Галявиев произвел в здании гимназии около 30 выстрелов из охотничьего ружья и привел в действие самодельное взрывное устройство у дверей класса на первом этаже. Позже здание полностью отремонтировали.