Девушка на «Мазде» устроила смертельное ДТП на круговом движении в Нижнем Новгороде

Смертельная авария произошла в Нижнем Новгороде поздним вечером 5 мая на Московском шоссе в районе бывшего кинотеатра «Москва». Там около 22:20 столкнулись «Мазда» и «Лада» двенадцатой модели, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
По данным ведомства, аварию спровоцировала 27-летняя девушка за рулем белой «Мазды»: при въезде на круг она не уступила дорогу «двенашке», из-за чего произошло столкновение. За рулем отечественной легковушки сидел 24-летний парень — он остался жив, а вот его 25-летний пассажир погиб на месте.
От удара у иномарки оторвало задний бампер, а сама она вылетела на газон. Что привело к трагедии — невнимательность водителя «Мазды» или её излишняя самоуверенность — предстоит выяснить правоохранительным органам.
По данным региональной Госавтоинспекции, 5 мая в Нижегородской области произошло 45 ДТП, в которых один человек пострадал и двое — погибли. Так, в Кстовском районе в садах водитель снегоболотохода погиб, врезавшись в дерево.