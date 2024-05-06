Девушка на «Мазде» устроила смертельное ДТП на круговом движении в Нижнем Новгороде

По данным ведомства, аварию спровоцировала 27-летняя девушка за рулем белой «Мазды»: при въезде на круг она не уступила дорогу «двенашке», из-за чего произошло столкновение. За рулем отечественной легковушки сидел 24-летний парень — он остался жив, а вот его 25-летний пассажир погиб на месте.