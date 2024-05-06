Оружейный арсенал обнаружила ФСБ в гараже жителя Волгоградской области

Котельниковский райсуд приговорил 40-летнего мужчину к четырем годам колонии за скупку и переделку боевого оружия. Плюс к этому превративший гараж в оружейный арсенал волгоградец заплатит штраф 100 тысяч рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.
Как установили сотрудники госбезопасности, в 2022 году мужчина в интернете покупал охолощенное оружие и боеприпасы. После в гараже переделывал. В боевое состояние он привел пистолет Макарова и сигнальный револьвер «Р2».
При обыске в гараже умельца обнаружили целый оружейный арсенал: 75 патронов, пистолет Макарова, Наган, приспособления для снаряжения патронов и прочее. Разрешения на хранение, ношение и приобретение огнестрельного оружия у котельниковца, конечно, не было.
Приговор еще можно обжаловать.