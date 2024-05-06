Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оружейный арсенал обнаружила ФСБ в гараже жителя Волгоградской области

Под Волгоградом мужчине дали четыре года колонии за оружейный арсенал в гараже.

Источник: РИА "Новости"

Котельниковский райсуд приговорил 40-летнего мужчину к четырем годам колонии за скупку и переделку боевого оружия. Плюс к этому превративший гараж в оружейный арсенал волгоградец заплатит штраф 100 тысяч рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

Как установили сотрудники госбезопасности, в 2022 году мужчина в интернете покупал охолощенное оружие и боеприпасы. После в гараже переделывал. В боевое состояние он привел пистолет Макарова и сигнальный револьвер «Р2».

При обыске в гараже умельца обнаружили целый оружейный арсенал: 75 патронов, пистолет Макарова, Наган, приспособления для снаряжения патронов и прочее. Разрешения на хранение, ношение и приобретение огнестрельного оружия у котельниковца, конечно, не было.

Приговор еще можно обжаловать.

ФСБ