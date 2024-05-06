Две семьи из Башкирии, разбившиеся в ДТП, ехали на соревнования по гимнастике.

В Оренбургской области в смертельное ДТП попали две семьи из города Салавата. Как информировал «Башинформ», в аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. По данным портала «Мой Башкортостан», среди погибших — 36-летняя сотрудница одной из кредитных организаций. Ее коллеги в соцсетях выразили слова соболезнования. По словам родственников погибших, семьи направлялись на соревнования по гимнастике. Также авария унесла жизни 30-летнего мужчины, его 30-летней супруги и их 9‑летней дочери.
По предварительным данным, на подъезде к Орску, около поворота на Медногорск, в седьмом часу вечера столкнулись фура и Nissan X‑TraiI. Выжившие 36-летний мужчина и его 9‑летняя дочь были госпитализированы: девочку на вертолете доставили в областную больницу, ее отец находится в реанимации. В обоих семьях воспитывались по одному сыну. Мальчиков в момент трагедии в машине не было. Причины и обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.