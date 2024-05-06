Mercedes сбил пешехода на улице Пушкина в Казани

Ранее мы писали, что на улице Авангардная в Казани сотрудниками полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России был остановлен автомобиль ВАЗ 2106. За рулем находился 19-летний гражданин РФ, который не имел права управления транспортным средством.