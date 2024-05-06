Mercedes сбил пешехода на улице Пушкина в Казани

5 мая в 22:15 на улице Пушкина напротив дома № 4 произошло ДТП. Водитель автомобиля Mercedes сбил пешехода 1960 года рождения. По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу в неположенном месте, рядом с подземным пешеходным переходом.
В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован. По факту инцидента сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении и начали административное расследование.
Ранее мы писали, что на улице Авангардная в Казани сотрудниками полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России был остановлен автомобиль ВАЗ 2106. За рулем находился 19-летний гражданин РФ, который не имел права управления транспортным средством.