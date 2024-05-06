В Хабаровске по подозрению в мошенничестве арестовали главу ВАНК

Руководителю ВАНК предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество) и части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление).
Отмечается, что ВАНК и другие компании, аффилированные с Неверовым, занимаются реализацией проектов по концессионным соглашениям на Дальнем Востоке. В частности, речь идет о строительстве школ и детских садов, создании межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске, а также проекте газификации Читы.
Напомним, в феврале в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о хищении средств при строительстве четырех детских садов: двух — в Чите, и по одному в Борзе и селе Акша. Концессионеры ООО «Поколение» и ООО «Поколение Будущего» (владелец компаний — ВАНК) в течение двух лет получили 1,4 миллиарда рублей из бюджета. Сроки строительства истекли в конце 2023 года, но до реального завершения работ дело так и не дошло.
Проверка прокуратуры показала, что из полученных средств более 47 миллионов рублей были выведены с казначейских счетов концессионеров и потрачены на иные цели.