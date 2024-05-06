В Хабаровске по подозрению в мошенничестве арестовали главу ВАНК

Напомним, в феврале в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о хищении средств при строительстве четырех детских садов: двух — в Чите, и по одному в Борзе и селе Акша. Концессионеры ООО «Поколение» и ООО «Поколение Будущего» (владелец компаний — ВАНК) в течение двух лет получили 1,4 миллиарда рублей из бюджета. Сроки строительства истекли в конце 2023 года, но до реального завершения работ дело так и не дошло.