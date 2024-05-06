Ребёнка на тротуаре сбил самокатчик на Художников. За день в городе в ДТП пострадали четверо детей

За минувшие сутки в Петербурге в ДТП пострадали 23 человека, в том числе четверо детей. Погиб один человек. Всего зарегистрировано 649 ДТП, в том числе 22 серьёзных, то есть с пострадавшими. В Ленобласти было 155 ДТП, двое погибших и 11 пострадавших, среди которых двое детей. Об этом 6 мая сообщает УГИБДД по городу и области.
По данным пресс-службы ГУ МВД, 5 мая около 15 часов на проспекте Художников, 15, мужчина на электросамокате при движении по тротуару наехал на 12 летнего мальчика, который там шёл. Ребёнка госпитализировали в медицинское учреждение, оказали помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
В отношении водителя составлен административный протокол о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью потерпевшего (статья 12.30, часть 2, КоАП РФ). Полиция проводит проверку.