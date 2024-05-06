Ребёнка на тротуаре сбил самокатчик на Художников. За день в городе в ДТП пострадали четверо детей

За минувшие сутки в Петербурге в ДТП пострадали 23 человека, в том числе четверо детей. Погиб один человек. Всего зарегистрировано 649 ДТП, в том числе 22 серьёзных, то есть с пострадавшими. В Ленобласти было 155 ДТП, двое погибших и 11 пострадавших, среди которых двое детей. Об этом 6 мая сообщает УГИБДД по городу и области.