В Екатеринбурге суд отказался выпустить по УДО главаря самарской банды

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о Сергее Лобине, известном в криминальных кругах как «Балу» и главаре преступной группировки, торговавшей героином в Самарской области. В августе 2010 года Лобин был признан Самарским облсудом виновным по целому ряду статей УК, среди которых «Создание преступного сообщества», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в составе преступной группы» и других. Он получил 18,5 лет колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей.