«Знал, что не доживет до пенсии»: в Самарской области при загадочных обстоятельствах погиб опытный альпинист

«Никогда не забуду наш первый и единственный поход в группе туристов в 2017 году. Никогда не забуду, как ты спас мне жизнь и отдал свои сухие кроссовки на все восемь дней похода, оставив себе только мокрую пару. Никогда не забуду, как ты меня поддерживал, зная, что это мой первый серьезный поход. Как шутил, подбадривая всю группу, как играл на гитаре и пел так заразительно, что мы не могли не присоединиться. Ты спас мою жизнь, а сегодня я узнала, что ты пожертвовал своей. Покойся с миром, друг. Светлая память тебе. В том мире тебе покорятся все самые сложные маршруты».