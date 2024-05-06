«Знал, что не доживет до пенсии»: в Самарской области при загадочных обстоятельствах погиб опытный альпинист

В Самарской области погиб опытный альпинист и путешественник. 19 апреля 39-летний Алексей Богданов отправился в поход в район горы Барсук и пещеры братьев Греве, после чего пропал. В субботу, 4 мая, поисковики обнаружили его тело.
Ушел в горы один
Самарец Алексей Богданов был опытным и страстным туристом. 19 апреля, надев серые спортивные штаны и красно-черную куртку, он в одиночку отправился в поход в район горы Барсук и пещер братьев Греве. Гора Барсук — это одна из вершин Сокольих гор, откуда открываются красивейшие виды на Волгу. Пещера находится на Барсуке.
Вскоре Алексей перестал выходить на связь. Знакомые забеспокоились и стали писать на его страничке в социальной сети.
— Алексей не выходит на связь с 19 апреля, мы его потеряли в нашем тур-клубе. Кто знает, что с ним и где он? В каком он сплаве участвовал перед майскими? Волнуемся, — писала 26 апреля на страничке Алексея его знакомая.
Несколькими днями ранее на берегу группа туристов нашла рюкзак. Позже выяснилось, он принадлежал пропавшему Алексею. Люди, отдыхающие в том месте, обратили внимание, что рюкзак никто не забирает. Они позвонили на 112 и рассказали о подозрительной находке.
«Найден, погиб»
4 мая поисковая группа прочесывала леса в районе горы. В поисках участвовали волонтеры и знакомые пропавшего мужчины. Поиски закончились к вечеру субботы. Тело Алексея из Волги достали водолазы, в месте между горой Барсук и системой пещер братьев Греве.
Как раз в этом районе проходит Большая самарская тропа — туристический маршрут, который должен связать Самару и Тольятти. Впрочем, очевидцы уверяют, что место, где предположительно погиб Алексей Богданов, находится вне этой тропы. Тем не менее, активисты уже развесили предупредительные знаки вблизи наиболее опасных мест.
Друзья Алексея недоумевают, как такое могло произойти? Алексей — опытный турист, который знает окрестности и пещеры Самарской области как свои пять пальцев. Буквально за две недели до своей гибели он уже был на Барсуке и снял обзорное видео.
Второй вопрос, который задают знакомые — почему Алексей перестал выходить на связь 19 апреля, а поиски объявили лишь 4 мая?
«Был классным и простым парнем»
С погибшим Алексеем был хорошо знаком спасатель поисково-спасательный службы Самарской области Марат Залядинов.
— Леша был классным простым парнем, таким даже немного по-детски наивным. Этот человек у меня ассоциируется со словом туризм. Алексей был очень погружен в это занятие. Все мысли были заняты тем, куда сходить, где еще побывать. Интересный, открытый, простой. Незатейливый, как ребенок, — говорит Марат.
Приятели пересекались на горных реках Южного Урала, на горнолыжных склонах. Одним из увлечений Богданова был водный туризм. Одно время он был гидом в Карелии, водил экскурсии к природным достопримечательностям, сплавлялся на каяках и байдарках.
Марат говорит, что не раз был на горе Барсук и в пещерах, там спасатели постоянно проводят курсы подготовки.
— При всей живописности и достаточно простом рельефе местности, там периодически случаются эксцессы и падения. Место обрывистое. Идет плоский лесной рельеф, который в один момент превращается в крутой обрыв. Периодически спасатели там работают. Не знаю обстоятельств, в результате которых Алексей погиб, но я удивлен, что с его уровнем подготовки это произошло именно здесь. У него столько было серьезных походов в горы того же Кавказа и Урала, что для него данный поход — это как детский сад, — уверен Марат.
«Заражал всех оптимизмом»
На своей страничке ВКонтакте Алексей Богданов делился кадрами из путешествий. Сейчас его стена стала местом, где друзья и знакомые выражают скорбь в связи с гибелью. Пользователи пишут о мужчине очень добрые и трогательные слова.
«Алексей заражал всех оптимизмом, всегда помогал в походах, был надежным товарищем. Никогда не забуду, как один только звук его голоса помогал мне и другим участникам выхода преодолеть в Киндерлинской еще в 2008 году “Смерть теткам”. Это узкая, местами скользкая тропинка под ногами, с которой, если оступиться, далеко лететь вниз, и выступ скалы на уровне груди, такой, что с большой грудью упадешь, не сумев прижаться к камням. А он еще и страховать там народ умудрялся! Светлая память».
«Только в этом году за 10 лет знакомства за маской весельчака я смогла разглядеть в тебе живого человека. Очень жаль, что ты так быстро ушел. Всеми такой любимый, веселый. Прости за мой колкий юмор и покойся с миром».
«Надеюсь, ты прожил не только яркую, но и счастливую жизнь. Ты говорил: “что, в первый раз что ли родились?”. И знал, что не доживешь до пенсии. Старался не повторять чужих ошибок, но смело совершал свои и всегда выпутываться из любой ситуации. Ты верил в перерождение и оставил много светлых воспоминаний у близких людей. Надеюсь, что твоя чистая добрая душа придет еще в этот мир и будет жить очередную необыкновенную жизнь. Покойся с миром. Ты был надежным другом, коллегой, человеком».
«Никогда не забуду наш первый и единственный поход в группе туристов в 2017 году. Никогда не забуду, как ты спас мне жизнь и отдал свои сухие кроссовки на все восемь дней похода, оставив себе только мокрую пару. Никогда не забуду, как ты меня поддерживал, зная, что это мой первый серьезный поход. Как шутил, подбадривая всю группу, как играл на гитаре и пел так заразительно, что мы не могли не присоединиться. Ты спас мою жизнь, а сегодня я узнала, что ты пожертвовал своей. Покойся с миром, друг. Светлая память тебе. В том мире тебе покорятся все самые сложные маршруты».
Обстоятельства гибели Алексея сейчас устанавливает следствие. Друзья объявили сбор финансовой помощи для его семьи.