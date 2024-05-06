В районе Хабаровского края установили 5 уровень пожарной опасности

Жителям рекомендуется соблюдать меры пожарной безопасности и быть готовым к чрезвычайным ситуациям. В случае появления задымления, жителям и гостям края рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе, быть особенно осторожными, если приходится водить автомобиль в условиях плохой видимости, держать окна в закрытом состоянии, воздерживаться от курения, ограничивать физические нагрузки и следовать рекомендациям врачей, если есть проблемы с дыхательными путями или сердце-сосудистыми заболеваниями.