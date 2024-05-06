В районе Хабаровского края установили 5 уровень пожарной опасности

В Хабаровском крае на территории Бикинского района повышается класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Хабаровскому краю.
Прогнозируется повышение пожарной опасности до 5-го класса (высокий).
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю постоянно следит за ситуацией с лесными пожарами и термическими аномалиями, используя космический мониторинг и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, проводится патрулирование и профилактическая работа с населением.
«На территории таких районов как Вяземский, им. Лазо, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Комсомольский и местами Верхнебуреинский уровень пожарной опасности остается на уровне 4 класса, но с приходом западного циклона ситуация может улучшиться», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Хабаровскому краю.
Жителям рекомендуется соблюдать меры пожарной безопасности и быть готовым к чрезвычайным ситуациям. В случае появления задымления, жителям и гостям края рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе, быть особенно осторожными, если приходится водить автомобиль в условиях плохой видимости, держать окна в закрытом состоянии, воздерживаться от курения, ограничивать физические нагрузки и следовать рекомендациям врачей, если есть проблемы с дыхательными путями или сердце-сосудистыми заболеваниями.