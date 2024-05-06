В красноярском детском саду воспитателя подозревают в избиении детей

В Красноярске родители пожаловались на воспитателя, которая в детском саду била детей. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
Инцидент произошёл в ноябре 2023 года в одном из детских садов Красноярска. Родители заметили на лицах и телах детей кровоподтёки, после чего было возбуждено уголовное дело, но расследование со временем прекратили.
В мае 2024 года одна из родительниц оставила жалобу в социальных сетях Следственного комитета.
В связи с жалобой по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возобновлено расследование дела. О ходе расследования будет доложено. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае 17-летний подросток попал под автопогрузчик на лесопилке. От полученных травм молодой человек скончался.