Начальник почты в Курагино украла из кассы почти 1 млн рублей и все поставила на биржу

Начальник почтового отделения в Курагино узнала от знакомой о виртуальной бирже, на которой можно было неплохо заработать. Якобы платформа сулила большие проценты по вкладам.
Женщина решила вложить деньги из почтового сейфа. Она частями внесла на биржу 950 тыс рублей.
«Когда наступил срок первых процентов, контактный номер телефона для связи с платформой стал недоступен. Внесенные 950 тыс. руб. исчезли вместе с карточкой лицевого счета», — рассказывают в пресс-службе Прокуратуры по Красноярскому краю.
Женщина сама пошла в полицию и во всем созналась. На нее завели уголовное дело за присвоение в крупном размере. Максимальное наказание по статье предполагает лишение свободы сроком до шести лет.