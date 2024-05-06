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В ДТП погиб председатель Ассоциации «Содействие торговле Крыма» Макеев

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Председатель Ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев погиб в ДТП на трассе «Таврида». Об этом РИА Новости Крым сообщил обозреватель радио «Спутник в Крыму» Борис Левин.

Источник: РИА "Новости"

«Сергей Карпович Макеев погиб на трассе “Таврида”», — сказал Левин.

По предварительной информации, Макеев остановился на трассе и вышел из машины. Его сбила проезжающая машина.

Сергей Карпович родился 12 ноября 1948 года в Симферополе.

В 1976 году окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности радиоинженер.

В 1967 — 1986 годах трудился в должности инженера-регулировщика оборонного комплекса в НПО «Фотон».

В 1986 — 1990 — заместитель главы госприемки на ПО «Фотон».

С 1990 по 1992 год возглавлял ППРТС компании «Фотон», затем руководил специализированным внешнеэкономическим госпредприятием под названием «Крымтерминал».

В следующий год Сергей Карпович исполнял обязанности главы «Издательства и типографии Таврида».

С 2001 по 2003 год руководил корпорацией «Донпром» города Донецк.

С 2004 по 2013 год возглавлял Крымскую сеть супермаркетов «Фуршет».

С 2014 года — председатель Ассоциации «Содействие торговле Крыма».

Награжден орденом «Трудовой славы» третьей степени.