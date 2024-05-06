Нефтяное пятно площадью 2000 кв. метров расплылось у берегов Владивостока

В районе бухты Диомид у берегов Владивостока в Приморском крае обнаружилось загрязнение предположительно нефтепродуктами на площади около 2000 кв. метров, сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Пятно неустановленного вещества находится в акватории морского порта «Диомидовский рыбный порт». Надзорное ведомство взяло ситуацию под контроль.
Приморский транспортный прокурор совместно с Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора выясняет источник угрозы экологии. Для исследования взяли пробы воды.