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Нефтяное пятно площадью 2000 кв. метров расплылось у берегов Владивостока

Транспортная прокуратура начала проверку.

Источник: Соцсети

В районе бухты Диомид у берегов Владивостока в Приморском крае обнаружилось загрязнение предположительно нефтепродуктами на площади около 2000 кв. метров, сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Пятно неустановленного вещества находится в акватории морского порта «Диомидовский рыбный порт». Надзорное ведомство взяло ситуацию под контроль.

Приморский транспортный прокурор совместно с Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора выясняет источник угрозы экологии. Для исследования взяли пробы воды.

экология