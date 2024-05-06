Суд в Самаре приговорил сына замглавы МВД Зубова к семи годам по делу о взятке

Зубов, Карпов и Ермаков были заключены под стражу по решению суда в феврале 2022 года. По версии следствия, трое мужчин действовали в составе группы по предварительному сговору в интересах компании, работающей в сфере торговли различными видами топлива. Они передали сотруднику правоохранительных органов, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в размере 18 млн рублей за общее покровительство при ведении коммерческой деятельности. После передачи денег они были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области.