Суд в Самаре приговорил сына замглавы МВД Зубова к семи годам по делу о взятке

САМАРА, 6 мая. /ТАСС/. Кировский районный суд Самары приговорил сына заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Дениса Зубова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.
«Зубова Дениса Игоревича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Назначить [ему] наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом в размере однократной суммы взятки (18 млн рублей)», — сказала судья.
Второй фигурант дела — бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков — за дачу взятки был осужден на восемь лет колонии строгого режима и оштрафован на 36 млн рублей. Третьего фигуранта дела — Игоря Карпова, являвшегося на момент задержания президентом мини-футбольного клуба «Динамо-Самара», суд приговорил к семи годам колонии за посредничество во взяточничестве.
Зубов, Карпов и Ермаков были заключены под стражу по решению суда в феврале 2022 года. По версии следствия, трое мужчин действовали в составе группы по предварительному сговору в интересах компании, работающей в сфере торговли различными видами топлива. Они передали сотруднику правоохранительных органов, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в размере 18 млн рублей за общее покровительство при ведении коммерческой деятельности. После передачи денег они были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области.