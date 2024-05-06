Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти задержан кот-наркокурьер

В Тольятти на прилегающей территории исправительной колонии № 16, что находится на улице Ровная, сотрудники учреждения поймали кота. В надетом на животное самодельном ошейнике были обнаружены подозрительные свертки.

Как рассказали в УФСИН по Самарской области, в свертках из полимерного материала находилась марихуана. Масса изъятого у кота наркотика составила около 9 грамм.

О дальнейшей судьбе изловленного наркокурьера ничего не сообщается.