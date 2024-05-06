В Тольятти задержан кот-наркокурьер

Как рассказали в УФСИН по Самарской области, в свертках из полимерного материала находилась марихуана. Масса изъятого у кота наркотика составила около 9 грамм.
О дальнейшей судьбе изловленного наркокурьера ничего не сообщается.
В Тольятти на прилегающей территории исправительной колонии № 16, что находится на улице Ровная, сотрудники учреждения поймали кота. В надетом на животное самодельном ошейнике были обнаружены подозрительные свертки.
Как рассказали в УФСИН по Самарской области, в свертках из полимерного материала находилась марихуана. Масса изъятого у кота наркотика составила около 9 грамм.
О дальнейшей судьбе изловленного наркокурьера ничего не сообщается.