В Свердловской области простились с уральцем, ушедшим на СВО вслед за сыном

В Каменске-Уральском прошла церемония прощания с 49-летним бойцом, погибшим в зоне специальной военной операции. Рядовой Сергей Кунников скончался в бою под Авдеевкой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Уралец родился в селе Колчедан. Там он окончил школу. Всю жизнь мужчина работал электриком и увлекался ремонтом бытовой техники. О нем вспоминают как о веселом и общительном человеке. Он был хорошим отцом и другом.
— В сентябре 2022 года сын Сергея Викторовича был мобилизован. Отец решил не оставаться в стороне и вслед за сыном добровольно подписал контракт. С ноября 2022 года принимал участие в специальной военной операции, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.
Мужчина погиб 10 декабря в Донецкой Народной Республике. Он получил ранение в бою. За отвагу и храбрость свердловчанин был посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с Сергеем Кунниковым состоялось 6 мая в 12:00. Он похоронен на кладбище села Колчедан.