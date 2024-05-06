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В Екатеринбурге госпитализирован малолетний ребенок, выпавший из окна

Следственный комитет инициировал проверку после того, как в Екатеринбурге ребенок выпал из окна.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга малолетний ребенок выпал из окна. По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку.

— В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая помощь в медицинском учреждении. Сотрудниками территориального отдела СК России и полицейскими выясняются все обстоятельства данного происшествия, — рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Процессуальное решение в связи с происшествием будет принято по итогам проверки, добавили в ведомстве.

Напомним, 22 апреля в Полевском из окна третьего этажа дома во Втором микрорайоне выпала двухлетняя девочка. Малышка забралась на подоконник, когда ее мама делала уборку в доме.

СК