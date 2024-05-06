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Залез на машину и сломал ногу: неадекватное поведение водителя сняли на видео в Воронеже

Пострадавшего отвезли в больницу.

На парковке воронежского ЖК «Лазурный» автомобиль Chevrolet Lacetti задел стоявшую машину Mazda. После этого водитель Chevrolet выскочил из авто и бросился на водителя пострадавшей иномарки. На опубликованных в понедельник, 6 мая, кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина затевает драку, а затем залезает на капот и крышу машины. Водитель пострадавшего авто в это время пытается обратиться за помощью к прохожим:

Очевидцы сообщили, что, когда неадекватный мужчина спрыгнул с иномарки, он сломал ногу. На место происшествия вызывали участкового и сотрудников ГИБДД. Затем пострадавшего отвезли в больницу.

По неподтвержденной информации, дебошир находился в состоянии опьянения.

Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что один из пассажиров устроил драку в автобусе городского маршрута № 6. После того как хулигана высадили, он начал кидать в окна маршрутки кирпичи и разбил стекла. В автобусе в этот момент находились пассажиры.