Залез на машину и сломал ногу: неадекватное поведение водителя сняли на видео в Воронеже

На парковке воронежского ЖК «Лазурный» автомобиль Chevrolet Lacetti задел стоявшую машину Mazda. После этого водитель Chevrolet выскочил из авто и бросился на водителя пострадавшей иномарки. На опубликованных в понедельник, 6 мая, кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина затевает драку, а затем залезает на капот и крышу машины. Водитель пострадавшего авто в это время пытается обратиться за помощью к прохожим:
Очевидцы сообщили, что, когда неадекватный мужчина спрыгнул с иномарки, он сломал ногу. На место происшествия вызывали участкового и сотрудников ГИБДД. Затем пострадавшего отвезли в больницу.
По неподтвержденной информации, дебошир находился в состоянии опьянения.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что один из пассажиров устроил драку в автобусе городского маршрута № 6. После того как хулигана высадили, он начал кидать в окна маршрутки кирпичи и разбил стекла. В автобусе в этот момент находились пассажиры.