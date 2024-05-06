Залез на машину и сломал ногу: неадекватное поведение водителя сняли на видео в Воронеже

На парковке воронежского ЖК «Лазурный» автомобиль Chevrolet Lacetti задел стоявшую машину Mazda. После этого водитель Chevrolet выскочил из авто и бросился на водителя пострадавшей иномарки. На опубликованных в понедельник, 6 мая, кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина затевает драку, а затем залезает на капот и крышу машины. Водитель пострадавшего авто в это время пытается обратиться за помощью к прохожим: