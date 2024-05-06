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Мошенники украли у жителей Иркутской области почти 2,5 млн рублей за три дня

Самую крупную кражу аферисты совершили у жительницы Тулунского района.

Источник: IrkutskMedia.ru

За прошедшие три дня 12 жителей Иркутской области стали жертвами телефонных мошенников. Часто злоумышленники представлялись сотрудниками банка, взламывали аккаунты знакомых жертв и использовали фишинговые ссылки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Самую крупную кражу аферисты совершили у жительницы Тулунского района. С ней связался незнакомец и представился сотрудником банка. Он рассказал женщине легенду о злоумышленниках, которые в данный момент пытаются завладеть ее сбережениями и оформить кредит. Для спасения денег «сотрудник банка» предложил жертве перевести все на резервный счет. Женщина отправила преступникам миллион рублей.

Жительница Аларского района также пострадала от телефонных мошенников. В мессенджере ей пришло сообщение с аккаунта подруги с просьбой перевести крупную сумму. Лжезнакомая отправила счет для перевода. Женщина отправила 100 тысяч рублей, после чего узнала, что ее знакомую взломали.

Полицейские рассказали и о создании фишингового сайта известной торговой сети по продаже бытовой техники. Письмо с предложением приобрести товары по заманчиво низким ценам пришло пенсионерке из Братска. Перейдя по ссылке, она ввела все свои данные и код из СМС. С ее карты списали 12 тысяч рублей.

По данным фактам проводятся проверки, устанавливаются личности преступников.