Мошенники украли у жителей Иркутской области почти 2,5 млн рублей за три дня

Полицейские рассказали и о создании фишингового сайта известной торговой сети по продаже бытовой техники. Письмо с предложением приобрести товары по заманчиво низким ценам пришло пенсионерке из Братска. Перейдя по ссылке, она ввела все свои данные и код из СМС. С ее карты списали 12 тысяч рублей.