Мошенники украли у жителей Иркутской области почти 2,5 млн рублей за три дня

За прошедшие три дня 12 жителей Иркутской области стали жертвами телефонных мошенников. Часто злоумышленники представлялись сотрудниками банка, взламывали аккаунты знакомых жертв и использовали фишинговые ссылки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Самую крупную кражу аферисты совершили у жительницы Тулунского района. С ней связался незнакомец и представился сотрудником банка. Он рассказал женщине легенду о злоумышленниках, которые в данный момент пытаются завладеть ее сбережениями и оформить кредит. Для спасения денег «сотрудник банка» предложил жертве перевести все на резервный счет. Женщина отправила преступникам миллион рублей.
Полицейские рассказали и о создании фишингового сайта известной торговой сети по продаже бытовой техники. Письмо с предложением приобрести товары по заманчиво низким ценам пришло пенсионерке из Братска. Перейдя по ссылке, она ввела все свои данные и код из СМС. С ее карты списали 12 тысяч рублей.
По данным фактам проводятся проверки, устанавливаются личности преступников.