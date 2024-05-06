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На пожаре из-за шалости внука в Боханском районе погибла бабушка

В селе Тараса Боханского района на пожаре погибла 64-летняя женщина. Причиной возгорания стала детская шалость, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: Reuters

Сигнал о возгорании дома на улице Солнечной поступил 5 мая в 17.20. К прибытию спасателей бревенчатый дом был полностью охвачен огнём. В ходе тушения на полу в доме было обнаружено тело женщины.

Установлено, что погибшая находилась дома с двумя внуками 11 и 4 лет. Младший ребёнок достал спички, которые находились в свободном доступе из-за курящих родственников, начал зажигать их и бросать на пол, в котором были щели. В это время его брат смотрел телевизор в другой комнате.

В доме был извещатель, который сработал на задымление. Подросток взял брата и вывел на улицу, а потом вернулся за бабушкой. Однако вывести её он не успел: пожилая женщина надышалась дымом и потеряла сознание. У мальчика не хватило сил её вытащить, он успел только выскочить сам.

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