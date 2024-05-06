На пожаре из-за шалости внука в Боханском районе погибла бабушка

В доме был извещатель, который сработал на задымление. Подросток взял брата и вывел на улицу, а потом вернулся за бабушкой. Однако вывести её он не успел: пожилая женщина надышалась дымом и потеряла сознание. У мальчика не хватило сил её вытащить, он успел только выскочить сам.