Минздрав: в результате атаки ВСУ по Белгородской области ранены 40 человек

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области 40 человек ранены, среди них трое детей», — сказал Кузнецов.
Отмечается, что из 40 раненых 30 человек пришлось госпитализировать. Ещё десять граждан получили помощь амбулаторно.
Ранее в оперштабе сообщили, что шесть человек погибли и 30 получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ по автомобилям в Борисовском районе Белгородской области.
Позже число погибших в результате ударов ВСУ в Белгородской области достигло семи.