Приставы закрыли челябинскую пиццерию после болезни посетителей

Сразу же выяснилось, что у четверых из десяти работников «Подди Пиццы» нет санитарных книжек. Нашлись и другие нарушения. Например, готовые блюда подавали через ту же дверь, через которую вносили грязную посуду. Вместо дезинфицирующих средств использовали обычные моющие. Документов о качестве яиц, мяса и морепродуктов в пиццерии не нашлось, а полуфабрикаты хранили в немаркированной посуде.