Приставы закрыли челябинскую пиццерию после болезни посетителей

В Челябинске суд на 90 дней приостановил работу пиццерии «Подди Пицца» в ТК «Кольцо». Приставы опечатали оборудование в заведении. Закрыться пиццерии пришлось из-за санитарных нарушений.
Как рассказали в региональном ГУФССП, посещавшие пиццерию челябинцы столкнулись с очень неприятными последствиями. Врачи обнаружили у них сальмонеллез. Когда стало известно о болезни горожан, в заведение с проверкой пришли специалисты Роспотребнадзора.
Сразу же выяснилось, что у четверых из десяти работников «Подди Пиццы» нет санитарных книжек. Нашлись и другие нарушения. Например, готовые блюда подавали через ту же дверь, через которую вносили грязную посуду. Вместо дезинфицирующих средств использовали обычные моющие. Документов о качестве яиц, мяса и морепродуктов в пиццерии не нашлось, а полуфабрикаты хранили в немаркированной посуде.
Суд признал, что в пиццерии нарушили санитарные требования к организации питания. За владельцем заведения, впрочем, оставили право досрочно требовать открытия пиццерии, если он устранит все нарушения.