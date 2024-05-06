В «Сочи Парке» прокомментировали остановку аттракциона

СИРИУС, 6 мая — РИА Новости. Приостановка аттракциона «Квантовый скачок» в «Сочи Парке» — штатная ситуация, он снова запущен в работу и доступен для гостей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в парке РИА Новости сообщали, что вечером в воскресенье остановился аттракцион «Квантовый скачок», дирекция компании объяснила это реакцией системы безопасности не неблагоприятные погодные условия. Проверкой данных об остановившемся аттракционе также занялась прокуратура Краснодарского края.
Как пояснили агентству в пресс-службе парка, подобное иногда случается и не несет особой опасности. Ежедневно аттракцион тестируется группой механиков и запускается лишь после проверок.
«Квантовый скачок» оснащен современной системой безопасности, и перерыв в работе аттракциона — штатная ситуация, показывающая четкую работу датчиков безопасности. Подобные комплексные автоматические системы безопасности устанавливаются на все современные аттракционы. Они осуществляют мониторинг работы аттракциона по десяткам параметров и исключают риски человеческих ошибок, а также воздействия погодных факторов", — пояснила собеседница агентства.
В настоящий момент погода на федеральной территории Сириус нормализовалась, «Квантовый скачок» снова доступен для посетителей парка.
В минувшую субботу власти Сочи информировали об ухудшении погодных условий на курорте. Синоптики прогнозировали сильный ветер, дожди, грозу, сохранялся риск выхода рек из берегов.
«Квантовый скачок — один из самых экстремальных аттракционов в парке развлечений “Сочи Парк”.