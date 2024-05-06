В «Сочи Парке» прокомментировали остановку аттракциона

«Квантовый скачок» оснащен современной системой безопасности, и перерыв в работе аттракциона — штатная ситуация, показывающая четкую работу датчиков безопасности. Подобные комплексные автоматические системы безопасности устанавливаются на все современные аттракционы. Они осуществляют мониторинг работы аттракциона по десяткам параметров и исключают риски человеческих ошибок, а также воздействия погодных факторов", — пояснила собеседница агентства.