Трое подростков попали в больницу после аварии на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области 16-летний водитель Opel Astra съехал с дороги и врезался в дерево. В итоге в больницу попали трое пассажиров легковушки — мальчики 14, 15 и 16 лет. Об этом сегодня, 6 мая, рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел днем ранее в Константиновском районе, на автодороге Стычновский — Вифлянцев.
Предварительно, юный водитель не справился с управлением. Сотрудники полиции сейчас еще уточняют причины и обстоятельства аварии.
Правоохранители напоминают: взрослые не должны оставлять ключи от личного транспорта в свободном доступе, в ином случае ими могут воспользуются подростки. Юношам следует объяснить, что кататься без прав строго запрещено, подобное развлечение может закончиться трагедией.