Трое подростков попали в больницу после аварии на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области 16-летний водитель Opel Astra съехал с дороги и врезался в дерево. В итоге в больницу попали трое пассажиров легковушки — мальчики 14, 15 и 16 лет. Об этом сегодня, 6 мая, рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.