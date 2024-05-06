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Стали известны подробности пожара с двумя погибшими в Шушенском районе

В Красноярском крае стали известны подробности пожара с двумя погибшими и тремя пострадавшими в поселке Шушенское.

Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, пожар в общежитии во втором микрорайоне произошел из-за неосторожного обращения с источниками огня при курении. Днем 5 мая огонь охватил комнату на третьем этаже, где 44-летняя женщина распивала спиртные напитки в компании трех гостей.

Хозяйка комнаты погибла при пожаре вместе со своей 46-летней знакомой, их тела с ожогами и признаками отравления угарным газом обнаружили спасатели. Еще двух человек — мужчину и женщину — пожарные смогли вытащить из огня. Всего во время пожара в общежитии огнеборцам удалось спасти 10 человек, в том числе 5 детей.

На месте трагедии работали 10 единиц техники и 26 человек личного состава, возгорание ликвидировали на площади 135 квадратных метров. Сейчас по факту пожара проводится процессуальная проверка, назначены судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и причины возгорания.

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