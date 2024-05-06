Стали известны подробности пожара с двумя погибшими в Шушенском районе

Хозяйка комнаты погибла при пожаре вместе со своей 46-летней знакомой, их тела с ожогами и признаками отравления угарным газом обнаружили спасатели. Еще двух человек — мужчину и женщину — пожарные смогли вытащить из огня. Всего во время пожара в общежитии огнеборцам удалось спасти 10 человек, в том числе 5 детей.