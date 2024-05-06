В Семее месяц ищут загадочно исчезнувших подростков: что известно на сегодня

«В субботу мы с сыном ходили на базар, покупали ему одежду. Дочка сказала, что купит всё сама, я дал ей 20 тысяч тенге. В три часа дня они поехали к бабушке, моей тёще. После этого я с ними не созванивался. Примерно в 21 час позвонила их мама и спросила, где дети. Начали звонить, телефоны отключены. В 6 часов утра следующего дня я обратился в полицию. пришёл инспектор по делам несовершеннолетних, попросил моё удостоверение. Когда я начал доставать документы, то обнаружил дома телефоны своих детей. Такое чувство, что их намеренно оставили. Раньше они так не делали».