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В Семее месяц ищут загадочно исчезнувших подростков: что известно на сегодня

В Семее ровно месяц ищут пропавших подростков — Алтынай и Абзала Абишевых. Родные брат с сестрой, два дня гостившие у отца, поехали к себе домой, но так и не вернулись. Одна из версий — ребята спрыгнули c моста в Иртыш. Спасатели обследовали 40 км вниз по реке. Полицейские, волонтёры и родственники прочёсывают город. Безрезультатные поиски вынуждают родных нанять кинологическую группу. Как прошёл месяц неведения и поисков в деле пропавших подростков, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Судьба Абзала и Алтынай Абишевых вот уже месяц остаётся неизвестной. Подростку в январе исполнилось 16 лет. Девушке в июне будет 19. Родные очень надеются, что очередной день рождения она встретит дома.

Оба на гранте обучаются в колледже, получают стипендию: Абзал учится на программиста, а творческая натура Алтынай на третьем курсе по специальности графический дизайнер.

В учебном заведении их характеризуют как способных, воспитанных, талантливых студентов. Художественные работы девушки нередко покоряли сердца жюри разных конкурсов, на которых она завоёвывала призовые места. Кстати, Алтынай закончила школу на отлично, с красным дипломом. Абзал — душа компании, отличается своей отзывчивостью и лёгкостью в коммуникации. Его близкие говорят, что парень может найти общий язык с каждым..

Родные брат и сестра пропали 7 апреля. Вечером того дня они перестали выходить на связь. Последний телефонный звонок бабушке состоялся около 16 часов. А последнее их местонахождение зафиксировала камера видеонаблюдения примерно в 20 часов. На записи видно, что ребята, направлявшиеся с левого берега на правый, шли пешком по подвесному мосту. Однако на другой стороне переправы камера их уже не зафиксировала. Одна из версий стражей порядка по факту исчезновения — прыжок с моста в реку. Сейчас её отрабатывают спасатели. В полиции не сообщают подробностей в интересах следствия. Вся информация — табу, говорят в департаменте.

«Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения этих детей — 18-летней девушки и 16-летнего несовершеннолетнего подростка. Когда детей найдут, тогда можно будет что-то говорить. Уголовное дело возбуждено, проводится следствие. Начато досудебное расследование. Если в течение двух суток после пропажи детей не находят, возбуждают уголовное дело по другой статье. Сейчас сотрудники исследуют их телефоны».

В последние полтора года Алтынай и Абзал живут у бабушки в частном секторе в районе Дальней, так как ежедневно добираться до колледжа отсюда проще. Пока учились в школе, проживали с отцом на Восточных дачах. С 2012 года родители в разводе. Папа пропавших подростков Даулет Абишев работает сварщиком, уезжает в заезды по 15 дней.

Все каникулы и каждые выходные с пятницы по воскресенье ребята проводят в отчем доме. Так было и 7 апреля. В этот воскресный день брат с сестрой как обычно засобирались домой, в 15 часов попрощались с отцом и поехали к бабушке. По пути они решили заехать на рынок, о чём предупредили родных. Что было дальше — неизвестно. Он рассказал, как провёл с ними последние выходные.

«В субботу мы с сыном ходили на базар, покупали ему одежду. Дочка сказала, что купит всё сама, я дал ей 20 тысяч тенге. В три часа дня они поехали к бабушке, моей тёще. После этого я с ними не созванивался. Примерно в 21 час позвонила их мама и спросила, где дети. Начали звонить, телефоны отключены. В 6 часов утра следующего дня я обратился в полицию. пришёл инспектор по делам несовершеннолетних, попросил моё удостоверение. Когда я начал доставать документы, то обнаружил дома телефоны своих детей. Такое чувство, что их намеренно оставили. Раньше они так не делали».

поведал нам отец подростков Даулет Абишев.

Подростки не просто оставили устройства в доме отца, а предварительно очистили их память. Фото, видео, заметки, переписка в мессенджерах — всё было удалено. Зачем они это сделали — отец не может даже предположить. Следователи забрали оба телефона для подробного изучения. Что им поведали гаджеты, удалось ли восстановить какую-нибудь информацию, в полиции не комментируют.

«Видимо у Абзала был второй телефон, по нему он и связался с бабушкой. Всю ночь я им звонил, а телефоны, оказывается, были у меня под боком. Никогда не было такого, чтобы они куда-то надолго уходили или ночевали вне дома. Сын всегда делился со мной всем. Что могло произойти?».

спрашивает  Даулет.

В первый день после исчезновения на поиски подростков вышли сотни людей, в том числе волонтёры и родственники. Полицейские начали оперативно отрабатывать записи с камер видеонаблюдения. В результате им удалось выяснить, что брат и сестра в компании её подруги побывали в кафе, книжном магазине и торговом доме. После чего приятельница отправилась на такси домой, а Абишевы — в неизвестном направлении.

На следующий день после пропажи, примерно в 7 часов утра 8 апреля, прохожие обнаружили в районе новой мечети на левом берегу рюкзак и куртку, о чём сообщили в полицию. Как выяснилось, вещи принадлежали Алтынай. Из содержимого ранца — её блокнот и несколько вещиц.

«Куртку и рюкзак нашли за “китайкой”, там есть брошенное здание прямо вдоль дороги. И за этим зданием, между кафе и мойкой, нашли рюкзак. Как туда попали вещи моей дочери? Я попросил полицию внимательно посмотреть камеры наблюдения того района. Но пока на мои вопросы нет ответов».

говорит расстроенный отец.

В район, где были найдены вещи Алтынай, выехали и представители поискового добровольного движения LIDER.KZ. 8 апреля родные пропавших обратились к волонтёрам с просьбой о помощи.

В первый день они разослали ориентировки, проверили район «китайской стены», где обнаружены рюкзак и вещи. Обошли подвалы, стройку, но ничего не нашли. Дети пропали бесследно..

«Мы виделись с родственниками пропавших, постоянно на связи с папой, по возможности выезжаем на поиски. В среднем в поисковых мероприятиях участвует от 15 до 25 человек нашего движения. За 8 лет у нас выработались собственные методы. Поэтому у каждого из нас свои мысли по данной ситуации. У нас есть летательный и подводный дроны, с помощью которого в прошлом году мы нашли троих людей. Есть лодка, которую мы тоже используем в поиске подростков. Надеемся, что найдём ребят. Их надо найти!».

прокомментировала посильное участие волонтёров координатор движения LIDER.KZ по г. Семей Евгения Павел.

К слову, волонтёры-поисковики параллельно проводят поиски ранее пропавших людей. Активная работа ведётся в Аягозском районе, где в конце марта в период паводков пропали в реке три сельчанина — два тракториста и пастух. Отрабатывают ориентировки ещё четырёх пропавших в 2023 году семейчан. Среди них — мать троих малолетних детей, которая так же ушла из дома в районе Восточных дач и по сей день о ней ничего не известно.

Сотрудники Департамента по ЧС Абайской подключились к поискам 10 апреля. В светлое время суток от четырёх до шести спасателей обследуют берег Иртыша. Задействованы две моторные лодки и дрон. На сегодня сотрудники ДЧС обследовали 40 км вниз по течению Иртыша.

«Поиск усложняется мутностью воды и повышением уровня реки из-за компенсационных попусков с Шульбинского водохранилища. На данном этапе мы исследуем только прибрежную зону, где очень много природного мусора. Это кустарники, корни, упавшие деревья, которые прибивает к берегу, при этом всё затянуто листьями. В такой мутной воде всё одного цвета, ничего не выражено ярко: вещи, обувь, тряпки. Поэтому наши ребята тщательно исследуют эти завалы, всё разбирается вручную».

рассказал руководитель РГУ «Оперативный спасательный отряд» ДЧС Абайской области   Александр Селинкин.

На днях к работе приступят водолазы. Во время активных попусков из-за отсутствия видимости в воде погружение запрещено. Как только появится возможность, спасатели в гидрокостюмах в первую очередь исследуют заводи и ямы. По опыту спасателей, в 70% случаев тела утонувших затаскивает именно в такие ловушки.

Средняя глубина Иртыша в черте города — около 5 метров, а самые глубокие впадины достигают 12 метров.

«Этой весной Иртыш спокойный. Вода пойдёт на спад, и мы начнём погружение. А пока раз в несколько дней заново проходим наш маршрут, поверяем отдельные места. Исходя из практики, тело может всплыть и где-то зацепиться».

пояснил Александр Селинкин.

В целом по области спасатели ищу тела пяти попавших — подростков Абишевых в Семее и троих мужчин в Аягозском районе. Согласно алгоритму, поиски на воде активно ведутся в первые 10 суток, остальное время работа проводится по обращению госорганов.

Родные подростков Абишевых вот уже месяц ни на день не прекращают поиски Абзала и Алтынай. Родители, дяди, тёти, бабушка ходят пешком по береговой линии, объезжают окраинные районы, опрашивают свидетелей, наматывая в день по несколько километров.

Нам удалось поговорить с бабушкой подростков, у которой они жили в последние полтора года. Раушан Садырбаевна не отчаивается. Она верит, что её внуки живы, но нуждаются в помощи. Локацию они подбирают по подсказкам гадалок, некоторые из которых уверяют, что пропавшие дети в плену. Точное местонахождение провидицы не видят, говорят лишь, что нужно искать тёмное строение, рядом с которым есть холм.

Каждый день родные на личном транспорте осматривают разные районы города. Когда в распоряжении нет свободных авто, нанимают такси.

Женщина говорит, что без официального документа или «корочки» им сложно вести поиск, так как многие люди неохотно открывают двери и идут на контакт.

Чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки они хотят воспользоваться услугой профессионального кинолога. Собирают деньги, ищут специалистов.

«Мы хотим нанять кинолога и с ним, с его собакой обследовать разные районы. Рюкзак и куртку Алтынай нашли. Если ими воспользоваться, то собака может напасть на след наших внуков. К тому же с профессионалом, с его корочкой дорога нам будет открыта. Пользуясь случаем, прошу всех неравнодушных подключиться к поискам, в том числе в деревнях. Наши дети могут быть в рабстве».

говорит Раушан Оспанова.

Кстати, за месяц женщина изучила некоторые интернет-интересы молодёжи, и уже знает о нашумевших когда-то играх «Синий кит» и другие.

Быть может ребята стали заложниками смертельной забавы, а выйти из игры у них не хватило мужества? На эти вопросы пока нет ответов. Как нет ни одной зацепки в деле Абзала и Алтынай Абишевых. Родные до сих пор надеются на тщательное исследование записей видеокамер и на какой-нибудь знак, который подадут сами подростки. Редакция BaigeNews.kz будет следить за ходом поисков.