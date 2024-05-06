В Краснодаре потушили открытое горение на складе

Ранее сообщалось о возгорании складского помещения на площади 500 квадратных метров на улице Уральская. Борьбу с огнем вели 38 человек и 15 единиц техники.
«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Открытый огонь в здании склада с легковоспламеняющимися жидкостями удалось ликвидировать на площади порядка 500 квадратных метров в Краснодаре, РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании складского помещения на площади 500 квадратных метров на улице Уральская. Борьбу с огнем вели 38 человек и 15 единиц техники.
«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — сказал собеседник агентства.