Большой провал образовался на дороге в Нижнем Новгороде

Большой провал образовался в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний № 1».
На опубликованных кадрах видно, что яму на дороге огородили с помощью специальных лент и палок. Провал уже заполнился водой.
Напомним, что провал произошел возле Шуховской башни в городе Дзержинске на прошлой неделе. В мэрии попросили отдыхающих быть осторожными.
Ранее мы писали, что огромный провал образовался на проспекте Бусыгина. Он появился возле дома № 56 в конце апреля. Также мы рассказывали о большой яме она улице Ильинской.