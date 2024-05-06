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Большой провал образовался на дороге в Нижнем Новгороде

Яму огородили.

Источник: телеграм-канал "Нижний №1"

Большой провал образовался в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний № 1».

На опубликованных кадрах видно, что яму на дороге огородили с помощью специальных лент и палок. Провал уже заполнился водой.

Напомним, что провал произошел возле Шуховской башни в городе Дзержинске на прошлой неделе. В мэрии попросили отдыхающих быть осторожными.

Ранее мы писали, что огромный провал образовался на проспекте Бусыгина. Он появился возле дома № 56 в конце апреля. Также мы рассказывали о большой яме она улице Ильинской.