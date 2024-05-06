Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанные в Минске пособники ДТП-аферистов рассказали, что кураторы проводили с ними инструктаж, как не попасться милиции

Пособники ДТП-аферистов в Минске: кураторы объясняли, как не попасться милиции.

Источник: Комсомольская правда

В Минске задержали пособников телефонных мошенников, которые забирали деньги у обманутых пенсионеров как в столице, так и в регионах. Как рассказали в столичной милиции, задержанных двое.

Один — 23-летний грузчик минского предприятия. Он рассказал, что нашел подработку в мессенджере, но успел «поработать» на аферистов только два дня. Он перевел на счета мошенников свыше 50 тысяч рублей. Так, более 33 тысяч он забрал у пожилой минчанки, еще 17 тысяч с лишним — у жительницы Молодечно.

Второй задержанной всего 18 лет, она уроженка Ошмянского района, нигде не работала. Ее жертвами стали минчанка и пенсионерка из Кобрина. В общей сумме они потеряли также свыше 50 тысяч рублей в эквиваленте.

Задержанные рассказали, что кураторы уверяли их в безнаказанности.

— С курьерами проводили инструктажи и учили, как принимать меры конспирации и избежать задержания сотрудниками милиции, — пояснили в ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что возбуждены уголовные дела.