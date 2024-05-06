Задержанные в Минске пособники ДТП-аферистов рассказали, что кураторы проводили с ними инструктаж, как не попасться милиции

В Минске задержали пособников телефонных мошенников, которые забирали деньги у обманутых пенсионеров как в столице, так и в регионах. Как рассказали в столичной милиции, задержанных двое.
Один — 23-летний грузчик минского предприятия. Он рассказал, что нашел подработку в мессенджере, но успел «поработать» на аферистов только два дня. Он перевел на счета мошенников свыше 50 тысяч рублей. Так, более 33 тысяч он забрал у пожилой минчанки, еще 17 тысяч с лишним — у жительницы Молодечно.
Второй задержанной всего 18 лет, она уроженка Ошмянского района, нигде не работала. Ее жертвами стали минчанка и пенсионерка из Кобрина. В общей сумме они потеряли также свыше 50 тысяч рублей в эквиваленте.
Задержанные рассказали, что кураторы уверяли их в безнаказанности.
— С курьерами проводили инструктажи и учили, как принимать меры конспирации и избежать задержания сотрудниками милиции, — пояснили в ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что возбуждены уголовные дела.