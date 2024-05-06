Задержанные в Минске пособники ДТП-аферистов рассказали, что кураторы проводили с ними инструктаж, как не попасться милиции

Один — 23-летний грузчик минского предприятия. Он рассказал, что нашел подработку в мессенджере, но успел «поработать» на аферистов только два дня. Он перевел на счета мошенников свыше 50 тысяч рублей. Так, более 33 тысяч он забрал у пожилой минчанки, еще 17 тысяч с лишним — у жительницы Молодечно.