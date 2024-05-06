Один человек пострадал при пожаре на автобусной базе в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, возгорание произошло утром 6 мая на улице Уральской, 106. Огнем охватило производственный бокс. Внутри находились легковоспламеняющиеся жидкости. Площадь пожара достигла 500 кв. метров.
На место происшествия прибыли пожарные. В тушении задействовали 38 человек и 15 единиц техники. Спасатели вынесли четыре кислородных баллона.
В настоящее время пожар полностью потушен.
«Причину возгорания устанавливают эксперты», — сообщили в региональном управлении МЧС.
Уточняется, что во время пожара пострадал один работник. Сотрудника госпитализировали.