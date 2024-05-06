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Один человек пострадал при пожаре на автобусной базе в Краснодаре

В Краснодаре потушили пожар на автобусной базе по улице Уральской.

Источник: Комсомольская правда

Один человек пострадал при пожаре на автобусной базе в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, возгорание произошло утром 6 мая на улице Уральской, 106. Огнем охватило производственный бокс. Внутри находились легковоспламеняющиеся жидкости. Площадь пожара достигла 500 кв. метров.

На место происшествия прибыли пожарные. В тушении задействовали 38 человек и 15 единиц техники. Спасатели вынесли четыре кислородных баллона.

В настоящее время пожар полностью потушен.

«Причину возгорания устанавливают эксперты», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что во время пожара пострадал один работник. Сотрудника госпитализировали.

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