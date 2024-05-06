Полицейские задержали отца, едва не зарезавшего сына в Волгограде

Волгоградский подросток остается в больнице после того, как его едва не зарезал собственный отец. Могли пострадать еще пятеро детей, которые находились в квартире, но к счастью для них все обошлось — мужчину задержали полицейские, забравшиеся в квартиру через балкон.
Информация о случившемся поступила в полицию 6 мая. Очевидцы сообщали, что 45-летний житель Дзержинского района ранил своего 13-летнего сына и удерживает в одной из квартир в доме на улице Рионской, 22, еще пятерых детей.
«На место происшествия незамедлительно выехало руководство ГУ МВД России по Волгоградской области, следственно-оперативная группа. На требования открыть дверь квартиры, мужчина не реагировал», — сообщают в пресс-службе регионального полицейского главка.
К операции задержания привлекли сотрудников Росгвардии. Совместно с полицейскими они задержали волгоградца и доставили в отдел полиции. Известно, что на учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья ранее не состояла.
Ранее сообщалось, что мать оставила умирать младенца от жажды и голода в Краснооктябрьском районе Волгограда.