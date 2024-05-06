В Уфе осудили виновника ДТП, погубившего мотоциклиста

Трагедия произошла в июне прошлого года. Водитель «Черри Тигго» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту и столкнулся с ним — мужчина скончался. Автомобилист признал свою вину и возместил родственнице жертвы 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.