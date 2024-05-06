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В Уфе осудили виновника ДТП, погубившего мотоциклиста

Уфимский суд вынес приговор местному жителю, который совершил аварию со смертельным исходом.

Источник: МК.RU Уфа

Уфимский суд вынес приговор местному жителю, который совершил аварию со смертельным исходом.

Трагедия произошла в июне прошлого года. Водитель «Черри Тигго» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту и столкнулся с ним — мужчина скончался. Автомобилист признал свою вину и возместил родственнице жертвы 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Также его лишили прав на полгода.