В Уфе осудили виновника ДТП, погубившего мотоциклиста

Уфимский суд вынес приговор местному жителю, который совершил аварию со смертельным исходом.
Трагедия произошла в июне прошлого года. Водитель «Черри Тигго» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту и столкнулся с ним — мужчина скончался. Автомобилист признал свою вину и возместил родственнице жертвы 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Также его лишили прав на полгода.