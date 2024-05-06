В Челябинске автомобиль после ДТП вылетел на тротуар, пробив ограждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам очевидцев, все произошло на пересечении улиц Комарова и Салютная (Тракторозаводский район) днем 6 мая.
В тот момент на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора находилось не менее пяти человек. Никто не пострадал.
В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП оформляли аварийные комиссары.
ОБНОВЛЕНИЕ Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего около дома 2 по улице Салютная. Там столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai Solaris, которыми управляли мужчины 1951 и 1997 годов рождения. Последний автомобиль продолжил движение совершил наезд на ограждение. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Видео с камер уличного наблюдения компании «Интерсвязь».