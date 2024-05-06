В Кашкадарьинской области обрушился мост между двумя районами

Местная пресса сообщает, что обрушение произошло в результате повреждения основания моста селевыми потоками.
Уточняется, что за мост через реку Кызылдарьё, соединяющий два района области, отвечает управление благоустройства Шахрисабзского района.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Кашкадарье обрушился мост, соединяющий Чиракчинский и Шахрисабзский районы, передает корреспондент Podrobno.uz.
Местная пресса сообщает, что обрушение произошло в результате повреждения основания моста селевыми потоками.
Уточняется, что за мост через реку Кызылдарьё, соединяющий два района области, отвечает управление благоустройства Шахрисабзского района.